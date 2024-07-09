شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 28421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 34887 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12285 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 6336 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 9173 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2754 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 6455 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما: بي انفستمنتس القابضة، وجولدن تكس للأصواف.

كما أعلنت البورصة، عن تم تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الإثنين ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.09 مليون وثيقة بدلا من 3.08 مليون وثيقة.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 520 ألف سهم، والثانية 1.040 مليون سهم، والثالثة 3 آلاف سهم، والرابعة 4 ملايين سهم، والخامسة 200 ألف سهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 18.5 ألف سهم، 500 سهم، 500 سهم، 170 سهم، 8 أسهم، 110 ألف سهم، 6900 سهم، 3.8 مليون سهم، على التوالي.



كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق عدد 75 ألف سهم، 556 سهمًا، واشترت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1.4 مليون سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمجموعة المصرية العقارية، والأهلي للتنمية والاستثمار عدد 406 آلاف سهم، 458.3 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.



في سياق متصل أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات غير مسبوقة بقيمة 340 مليار جنيه ما يعادل (7.1 مليار دولار) حتى 8 يوليو 2024، مقارنة بحوالي 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل زيادة بلغ أكثر من 7 أضعاف عن العام الماضي، منها 200 مليار جنيه مبيعات من مشروع "ساوثميد" في الساحل الشمالي ما يعادل (3.4 مليار دولار) في 6 أيام عمل فقط منذ فتح البيع، وهو إنجاز مذهل وغير مسبوق في تاريخ مصر أو لأي مشروع عقاري آخر على مستوى العالم.

وحقق مشروع بنان الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المملكة العربية السعودية مبيعات غير مسبوقة تقدر بحوالي 40 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو من العام الحالي، متفوقًا على مستهدف مبيعات السنة الأولى في شهرين فقط.