شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 9-7-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الثلاثاء، 09 يوليو 2024 12:30 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 9-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.14جنيه للشراء، و13.15جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.24جنيه للشراء، و13.15جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.14 جنيه للشراء. 13.15جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.24جنيه للشراء. 13.15جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.15 جنيه للشراء. 13.17 جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.24جنيه للشراء. 13.15جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.22جنيه للشراء. 13.15جنيه للبيع.

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