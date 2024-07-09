شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حماية المنافسة" يلتقى نظيره بـ"المفوضية الاقتصادية الأوراسية" والان مع تفاصيل الخبر

على هامش تواجده بمدينة جينيف بسويسرا، شارك الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماع منتدى المنافسة الأفريقي، والمنعقد ضمن اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بسياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بدول القارة الأفريقية، وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض بسياسات المنافسة، ومواجهة الممارسات الضارة العابرة للحدود.

وأكد الدكتور محمود ممتاز حرص مصر على زيادة التكامل وتعميق التعاون مع دول القارة الأفريقية سواء من خلال التعاون الثنائي أو من خلال التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك من خلال التعاون مع التكتلات الأفريقية وغيرها من تكتلات باقي دول وقارات العالم المعنية بسياسات المنافسة.

وعلى جانب آخر؛ التقى الدكتور محمود ممتاز، بالوزير مكسيم ييرمالوفيتش – وزير المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، وتم التباحث حول مستجدات مشروع مذكرة التفاهم بين الجهاز والمفوضية من جانب، وبين الجهاز باعتباره مركز التدريب الإقليمي للمنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والمفوضية من جانب آخر، وذلك لتوفير برامج تدريبية مشتركة لعناصر أجهزة المنافسة بالدول الأعضاء.

جدير بالذكر أن اجتماعات فريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، تعقد بشكل سنوي، حيث يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات وقوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين، وشهدت تسلم الدكتور محمود ممتاز جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024، كما شهدت كذلك اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS.