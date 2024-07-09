شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تدرس تخفيف قيود تصدير الأرز بسبب فائض المحصول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قد تخفف الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، القيود المفروضة على تصدير بعض الأصناف لتجنب تراكم فائض في البلاد قبل طرح المحصول الجديد في أكتوبر، حسبما أفادت شبكة "بلومبرج".

كما تدرس الحكومة تدرس السماح بتصدير شحنات الأرز الأبيض مقابل رسوم ثابتة.

كما قد تلغي السلطات ضريبة الـ 20% المفروضة على صادرات الأرز المبخر وتستبدلها بضريبة ثابتة، لمنع التلاعب في فواتير الشحنات.

تقييد صادرات الأرز الهندية

كانت الهند قد فرضت قيوداً على تصدير بعض أصناف الأرز منذ العام الماضي للحد من تضخم أسعار الغذاء، مما أدى إلى تراكم مخزونات كبيرة وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

قد تساهم أي خطوة لتخفيف القيود في خفض أسعار الأرز الآسيوية القياسية التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاماً في يناير وظلت مرتفعة تاريخياً منذ ذلك الحين.

كما ستكون هذه الخطوة مفيدة لبعض الدول في غرب أفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد بشكل كبير على الهند لتلبية احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية. لم يعلق المتحدث الرسمي باسم وزارتي الغذاء والتجارة على الفور.

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انخفضت صادرات الهند من الأرز بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليون طن خلال الشهرين الأولين من السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل، وفقاً للبيانات الحكومية.

وبيّنت البيانات أن صادرات الأرز غير البسمتي تراجعت بنسبة 32% لتصل إلى 1.93 مليون طن في نفس الفترة.

محصول الأرز في الموسم الجديد

يستعد المزارعون الهنود لزراعة محصول الأرز الرئيسي للموسم الجديد مع بداية موسم الأمطار، ومن المتوقع أن تصل الزراعة إلى ذروتها في يوليو، بينما يبدأ حصاد المحصول من أواخر سبتمبر.

وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالأرز 6 ملايين هكتار (14.8 مليون فدان) حتى الثامن من يوليو، بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل تحسن هطول الأمطار بعد النقص الذي شهدته الشهر الماضي، وفقاً لوزارة الزراعة.

ارتفاع إنتاج الأرز في الهند

على الرغم من التهديدات المتزايدة من التغيرات المناخية غير المنتظمة، شهد إنتاج الأرز في الهند ارتفاعاً مطرداً خلال السنوات الخمس الماضية. في عامي 2018-2019، أنتجت الهند 116.48 مليون طن من الأرز، وازداد الإنتاج ليصل إلى 135.8 مليون طن في عامي 2022-2023.

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كما ارتفعت مساحة زراعة الأرز خلال هذه الفترة. فقد كانت المساحة المزروعة 44.16 مليون هكتار في عامي 2018-2019، وزادت إلى 46.38 مليون هكتار في عامي 2021-2022، وازدادت منذ بداية عام 2024 كذلك. وتلقت بعض الولايات أمطارًا أكثر من المعتاد، بينما عانت ولايات أخرى مثل بنغال الغربية وآسام من نقص في الأمطار.

ومع استقرار الأحوال الجوية في الوقت الحالي، من غير المرجح أن يتراجع إنتاج الأرز في البلاد.