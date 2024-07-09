شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب فى مصر خلال منتصف التداولات اليوم الثلاثاء، ليسجل الجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر اليوم 3200 جنيها وسط تراجع سعر أوقية الذهب فى البورصة العالمية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

الجنيه الذهب 25680 جنيها.

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاع اليوم الثلاثاء لتعوض بذلك بعض الخسائر التى تكبدتها خلال جلسة الأمس التى شهدت انخفاض كبير فى سعر الذهب بسبب عمليات البيع لجنى الأرباح، بينما تترقب الأسواق حاليًا اليوم الأول من شهادة رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي.



يتداول سعر أونصة الذهب العالمى وقت كتابة التقرير الفنى لجولد بيليون عند 2359 دولارا للأونصة وهو نفس سعر افتتاح جلسة اليوم، بينما قد سجل أعلى مستوى عند 2368 دولارا للأونصة، يأتى هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 1.4% مسجلًا أدنى مستوى عند 2351 دولارا للأونصة.



بعد أن أنهى الذهب تداولاته الأسبوع الماضى عند أعلى مستوى فى 6 أسابيع فوق المستوى 2390 دولارا للأونصة، شهد عمليات بيع كبيرة مع بداية هذا الأسبوع بهدف جنى الأرباح وتعديل المؤشرات الفنية ليفقد جميع المكاسب التى سجلها نهاية الأسبوع الماضي.



اليوم بدأ الذهب فى الاستقرار بعض الشيء والتحرك بشكل عرضى فى ظل انتظار الأسواق لنتائج اليوم الأول من الشهادة النصف سنوية لرئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول أمام مجلس الشيوخ الأمريكى، والتى سيتطرق خلالها إلى تفاصيل السياسة النقدية للبنك ومستقبلها وفقًا لمعدلات التضخم وأوضاع سعر الفائدة.