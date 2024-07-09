شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.71 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، بعد أن ضرب الإعصار "بيريل" مركزا رئيسا لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن أضرار أقل من المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات، إلى 85.71 دولارا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس (الوسيط الأمريكي) 5 سنتات إلى 82.28 دولارا وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج، بدا أن المصافي الكبرى في أمريكا شهدت تأثيرات ضئيلة من الإعصار "بيريل" الذي ضعفت قوته وتحول إلى عاصفة مدارية بعد بلوغه ساحل ولاية تكساس.

وخفف ذلك من مخاوف السوق بشأن مخاطر تعطل الإمدادات في تكساس، حيث يتم إنتاج 40 %من النفط الخام الأمريكي.

وأغلقت موانئ شحن النفط الرئيسة حول كوربوس كريستي وجالفستون وهيوستن قبل العاصفة، فيما أعيد فتح قناة كوربوس كريستي للسفن أمس، ومن المتوقع أن يستأنف ميناء هيوستن عملياته اليوم .