شكرا لقرائتكم خبر عن فى 3 خطوات.. كيف تحمى الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار؟ والان مع تفاصيل الخبر

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع ”الخليج 365”، بعض النصائح بعض النصائح لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار والتى تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة فى تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، وذلك بعنوان "خليك إيجابى.. رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الأحمال".

وفيما يلى بعض النصائح لحماية الأجهزة الكهربائية:

1- يُفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

2- يتم فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائى المباشر (البريزة).

3- يتم الانتظار لعدة ثوانى عند عودة التيار الكهربائى قبل توصيل الأجهزة مرة آخرى.