شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إم سكويرد تطرح المرحلة الأولى من مشروعها الجديد 31 WEST فى قلب مدينة 6 أكتوبر باستثمارات 8 مليار جنيه .. موقع مميز وتصميمات فريدة وتجربة للسكن برفاهية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إم سكويرد للتطوير العقارى عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع31 west ، أحدث مشروعاتها بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات تتجاوز 8 مليار جنيه ، ويأتى ذلك بعد نجاح الشركة والإقبال الكبير من العملاء عليها فى مشروعاتها السابقة TRIO بالقاهرة الجديدة و MASYAF برأس الحكمة فى الساحل الشمالى.

مشروع 31 west لشركة إم سكويرد للتطوير العقارى تبلغ مساحته 31 فدان لـBoutique Compound ، وينفرد دون غيره بالموقع المميز والاستراتيجى لقطعة الأرض والتى تقع فى قلب مدينة أكتوبر على بعد أمتار من نادى الجزيرة ونادى نيو جيزة وجولف سنترال، فضلاً عن سهولة الوصول له من كافة الطرق والمحاور المختلفة سواء من الطريق الدائرى أو محور 26 يوليو ، بالإضافة إلى قربه الشديد من كل المعالم والأماكن الحيوية والتجارية والسياحية ، وهو ما يمنح الساكن فرصة ذهبية للوصول لأى مكان فى دقائق معدودة دون عناء.

ولأن مشروع 31 WEST ، هو المشروع الأول لشركة إم سكويرد للتطوير العقارى فى مدينة 6 أكتوبر ، فالشركة تهتم بكل التفاصيل الدقيقة ، حيث قام فريق التطوير بالشركة بالتعاون مع واحد من أهم بيوت الخبرة العالمية فى مجال تصميم التجمعات السكنية الفاخرة فى العواصم العربية والعالمية، وهو المكتب الاستشاري Q3 والذى تقع فروعه فى لندن ودبى ، وذلك لتقديم منتج عقارى داخل مصر بمواصفات عالمية سواء من حيث التصميم ، البنية التحتية ، الرفاهية ، الخصوصية والآمان.

تطرح الشركة نماذج مختلفة للوحدات السكنية بمساحات مختلفة ، حيث تبدأ الشقق السكنية من مساحة 90 إلى 175 متر ، والفيلات المستقلة تصل إلى 360 متر والتاون هاوس تصل إلى 240 متر والتوين هاوس تبلغ مساحاتها من 280 إلى 295 متر ، كما يتضمن المشروع نموذج جديد من الوحدات السكنية Elderly Executive Suites ، بمتوسط مساحة 60 متر ، يتم طرحها للمرة الأولى فى المجتمعات السكنية ، تقدم خدمات صحية ورياضية متكاملة للساكن ، تضمن له الاستقرار والهدوء والسلامة النفسية والصحية

يمنح التنوع فى مساحات وأشكال الوحدات السكنية الفرصة لكل عملاء الشركة فى اختيار الوحدات المناسبة لهم والتى تحظى بميزات نوعية عن غيرها من المجتمعات السكنية الأخرى فى أكتوبر بالإضافة إلى أن المشروع ينفرد بتخصيص قطاعات منفصلة لكل من وحدات الڤيلات والتوين تضمن لهم الخصوصية الكاملة عن الوحدات السكنية التى لا يزيد ارتفاعها عن أرضى و3 أدوار بشكل متدرج بديع يعطى انطباع أقل بالارتفاع

وقال كريم ملش رئيس مجلس إدارة شركة إم سكويرد للتطوير العقارى إن مشروع 31 WEST ، يمثل تحدى كبير لأنه يأتى ضمن خطة الشركة للتوسع وزيادة حجم الاستثمار ، وهى الخطة التى تم وضعها منذ سنوات ويتم العمل عليها بشكل كبير بعد النجاح الواسع فى مشروعيّ الشركة TRIO بالقاهرة الجديدة ، و MASYAF برأس الحكمة فى الساحل الشمالى ، وهما المشروعين اللذين حظيا برضا العملاء ، وشهدا أرقام مبيعات قياسية فى وقت قصير.

وأكد ملش أن العديد من العملاء تسائلوا فى أوقات مختلفة عن وجود مشروعات سكنية للشركة فى أكتوبر والشيخ زايد ، وهو ما ترتب عليه البحث الدائم عن قطعة أرض ذات موقع مميز تصلح لأن تكون مشروع مهم يتحدث عنه الجميع ، وبمجرد اختيار قطعة الأرض المميزة تم العمل سريعا على كل الأوراق والتراخيص المختلفة لإنهاء كل الإجراءات القانونية والتنسيق والتعاون مع أكبر المكاتب الهندسية فى الوطن العربى للبدء فى خروج المشروع للنور.



كما أشار إلى أن فلسفة بناء مشروع 31 WEST قائمة على البناء على 20 % فقط من أرض المشروع وتخصيص 80 % من المشروع للمساحات الخضراء والطرق الداخلية والبحيرات ، وهو الأمر الذى سيضع المشروع فى مكانة مختلفة مقارنة بباقى المشروعات الأخرى بالإضافة إلى أن قطعة الأرض تنفرد عن غيرها لأنها بموقع متدرج يتيح رؤية بانورامية وهو ما سيمنح المكتب الاستشارى الابداع فى تقديم تصميم هندسى رائع لكل الوحدات السكنية المختلفة ما يزيد من فرصة السكان للاستمتاع بمساحات خضراء واسعة ، وما يعزز ذلك أن أرض المشروع نفسها على منطقة مرتفعة ، فمن يقف عليها يشاهد معالم مدينة أكتوبر من أعلى نهاراً ويستمتع بمشاهدة منظر جمالى بديع لأضواء المدينة ليلا ً، بخلاف ذلك فالمشروع نفسه من الداخل يتضمن بحيرة متوازنة بيئياً يتم تنفيذها بمعرفة أكبر الشركات الإسبانية ما تعطى جمال بديع للمشروع من الداخل وتوفر خصوصية ورؤية متميزة لمعظم الوحدات

وأكد ملش إن أسعار الوحدات السكنية فى مشروع 31 WEST ، تتماشى مع مستوى الرفاهية والبنية التحتية والخدمات المتكاملة والتصميمات الهندسية البديعة التي سيتم تحقيقها داخل المشروع ، مشيرا إلى إنه تم وضع خطط أسعار مختلفة بحسب نوعية الوحدة السكنية ومساحتها وهو ما يضمن للعملاء فرصة أكبر لاختيار خطة السعر التى تناسبهم وتضمن لهم السداد بشكل منتظم فى المواعيد المتفق عليها بكل سهولة ويسر.

وأعلن أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع بعد 4 سنوات من الطرح ، وسيتم العمل على التنفيذ بشكل سريع ، مشيراً أن المشروع سيكون مدعم بالتكنولوجيا الحديثة فى كل خدماته المختلفة بداية من دخول بوابة المشروع وحتى الوصول للوحدة السكنية وكذلك تفاصيل الحياة الداخلية من استهلاك الكهرباء والمياه وأنظمة المراقبة وغيرها ، بالإضافة إلى أن المشروع يتضمن تراك للمشى والجرى بعيد عن مسارات السيارات ما يزيد من مستوى الرفاهية خاصة أن المساحات الخضراء والحدائق منتشرة بشكل واسع ما يمنح السكان فرصة أكبر للاستمتاع والتأمل وممارسة الانشطة المختلفة

وأكد أن شركة إم سكويرد تهتم بشكل كبير جداً بالأمان والخصوصية ، كما يوفر المشروع طريقة جديدة ومميزة فى توزيع قطع الأراضي تضمن الاتجاه البحري المزدوج لأكثر من 70 % من الوحدات السكنية بالإضافة للمداخل الفردية ، وكذلك العمل فى التصميم الداخلي على اعطاء الأولوية للضوء الطبيعي بالدخول للوحدات المختلفة فى الواجهات لزيادة مساحات المعيشة الخارجية مع المساحات الخضراء.

وشهدت شركة إم سكويرد للتطوير العقاري خلال الشهور الماضية ارتفاع كبير فى مبيعات الوحدات السكنية في مشروعاتها المختلفة ، لما تتميز به الشركة من تجهيز وتشطيب الوحدات السكينة بمستوى عالٍ جداً من الكفاءة نال إعجاب ورضا العملاء.











