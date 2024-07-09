شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لمعدل التضخم فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لـ 5.9% خلال مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم على أساس سنوى، والذى يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، ارتفع بشكل طفيف إلى 5.9% فى مايو 2024، بعد أن كان 5.7% إبريل، وارتفع التضخم فى 18 دولة من أصل 38 دولة من دول المنظمة.

وقالت المنظمة - في بيان - إن معدل تضخم الطاقة في دول المنظمة سجل ارتفاعا حادا، من أقل من 0.1% في إبريل إلى 2.5% في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، مع ارتفاع في 24 دولة من دول المنظمة، خاصة في تركيا والدنمارك واليابان.

في الوقت نفسه، استقر التضخم في أسعار المواد الغذائية في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند أقل بقليل من 5.0% للشهر الثالث على التوالي، بعد تراجعه المستمر بين نوفمبر 2022 ومارس 2024.

وظل التضخم الأساسي (التضخم باستثناء الغذاء والطاقة) في منطقة منظمة التعاون الاقتصادى مستقرا بشكل عام، حيث بلغ 6.1% في مايو بعد أن كان 6.2 % في إبريل.

وبالنسبة لمجموعة الدول الصناعية السبع، فقد استقر التضخم على أساس سنوى عند 2.9% في مايو. وانخفض تضخم أسعار المواد الغذائية والتضخم الأساسي بشكل طفيف، وانخفضت أسعار الطاقة على أساس سنوي بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في إبريل.

وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم على أساس سنوى، والذى يقاس بالمؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP)، بشكل طفيف إلى 2.6% في مايو بعد أن كان 2.4% فى أبريل. ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" ، في تقديرات سريعة لشهر يونيو، فمن المتوقع أن يكون التضخم مستقرا عند 2.5%.