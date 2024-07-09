شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع بتداولات 3.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 28466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 34980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 12301 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 9149 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2756 نقطة.