الاقتصاد

دور مبادرة ابدأ بمجالات الهيدروجين الأخضر و"السيارات الكهربائية".. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن دور مبادرة ابدأ بمجالات الهيدروجين الأخضر و"السيارات الكهربائية".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:15 م

عقدت العديد من اللقاءات الثنائية سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، وذلك علي هامش مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذى أقيم مؤخرا علي مدار يومين من خلال عقد 8 جلسات حوارية رئيسية وجانبية.

وتم توقيع عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلي توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخري، هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبى.

 

111


وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها مجالات "الهيدروجين الأخضر"، و"السيارات الكهربائية"، البنية الأساسية والنقل المستدام وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن مبادرة " ابدأ"  قد وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة "مون دراجون" العالمية، لتعميق أوجه التعاون في مجالات التعليم الفنى والبحث والتطوير.

كما قام مسئولي مجموعة "مون دراجون" العالمية بعمل زيارة لمدارس ابدأ الوطنية وذلك لمزيد من التعاون ونقل الخبرات في مجال التعليم الفنى.

222

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements