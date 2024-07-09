شكرا لقرائتكم خبر عن دور مبادرة ابدأ بمجالات الهيدروجين الأخضر و"السيارات الكهربائية".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

عقدت العديد من اللقاءات الثنائية سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، وذلك علي هامش مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذى أقيم مؤخرا علي مدار يومين من خلال عقد 8 جلسات حوارية رئيسية وجانبية.

وتم توقيع عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلي توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخري، هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبى.



وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها مجالات "الهيدروجين الأخضر"، و"السيارات الكهربائية"، البنية الأساسية والنقل المستدام وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن مبادرة " ابدأ" قد وقعت بروتوكول تعاون مع مجموعة "مون دراجون" العالمية، لتعميق أوجه التعاون في مجالات التعليم الفنى والبحث والتطوير.

كما قام مسئولي مجموعة "مون دراجون" العالمية بعمل زيارة لمدارس ابدأ الوطنية وذلك لمزيد من التعاون ونقل الخبرات في مجال التعليم الفنى.