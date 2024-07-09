شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسواق العالمية.. وتراجع أسعار الذهب والفضة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، عن تباين في أداء الأسواق العالمية، فيما تخلى كل من الذهب والفضة عن بعض مكاسبهما.وشهدت أسواق الأسهم العالمية أداءً متنوعاً، بما في ذلك الأسواق الأمريكية، إذ شهدت مزيجاً من المكاسب المتواضعة والخسائر عبر المؤشرات الرئيسية.اختتمت بورصة وول ستريت تداولات يوم الاثنين على وقع نتائج متباينة، حيث تحوّل تركيز المستثمرين نحو بيانات التضخم الجديدة المرتقبة وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إلى جانب انطلاق موسم الأرباح الفصلية.وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً قدره 5.66 نقطة، أو 0.10%، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 5572.85 نقطة، وذلك بحجم تداول بلغ 2.368 مليار سهم.وبالمقابل، تكبد مؤشر داو جونز الصناعي خسائر بلغت 31.08 نقطة، أو 0.08%، ليغلق عند 39344.79 نقطة، وسط حجم تداول قدره 364.051 مليون سهم.في حين حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب أكثر أهمية، وارتفع بمقدار 50.98 نقطة، أو 0.28%، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 18403.74 نقطة، وذلك بحجم تداول قدره 4.825 مليار سهم.من ناحية أخرى، انخفض مؤشر التقلب (فيكس) التابع لبورصة شيكاغو، والذي يُعتبر عموماً مقياساً لمخاوف المستثمرين، بمقدار 0.11 نقطة، أو 0.88%، ليصل إلى مستوى 12.37 نقطة.أغلقت معظم البورصات الأوروبية جلسة تداول يوم الاثنين دون تغييرات تُذكر، إلا أنها سجلت خسائراً طفيفة.ويعزى ذلك إلى استيعاب المستثمرين للجمود السياسي الحاصل في فرنسا، حيث لم ينجح أي حزب في ح حصد أغلبية الأصوات خلال الجولة الثانية من انتخابات الجمعية الوطنية التي أُجريت نهاية الأسبوع الماضي.وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بمقدار 10.44 نقطة، أو 0.13%، ليغلق عند مستوى 8193.49 نقطة.وشهدت الأسهم الألمانية أداءً متبايناً عقب إغلاق السوق يوم الاثنين، إذ أدت المكاسب التي حققتها قطاعات التأمين والأغذية والمشروبات والنقل والخدمات اللوجستية إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات العاملة فيها، بينما أدت الخسائر التي تكبدتها قطاعات البناء والتجزئة والمرافق إلى انخفاض أسعار أسهم الشركات العاملة فيها.على صعيدٍ متصل، تكبد مؤشر داكس الألماني للأداء خسائراً طفيفة بلغت 3.40 نقطة، أو 0.02%، ليغلق عند مستوى 18472.05 نقطة.شهدت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضات واسعة النطاق يوم الاثنين، متأثرة بالمؤشرات الاقتصادية الضعيفة وتوقعات صدور بيانات اقتصادية رئيسية عن الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من الأسبوع.وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بمقدار 131.67 نقطة، أو 0.32%، ليغلق عند مستوى 40780.70 نقطة، كما انخفض مؤشر توبكس بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2867.61 نقطة.ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب تقرير صادر عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أظهر أن الأجور الحقيقية قد انخفضت بنسبة 1.4% على أساس سنوي في شهر مايو، لتسجل بذلك الشهر السادس والعشرين على التوالي الذي يشهد انخفاضاً.واختتم سوق الأسهم في هونغ كونغ تداولات يوم الاثنين على انخفاض، حيث أغلق مؤشر هانغ سينغ القياسي منخفضاً بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 17524.06 نقطة.وتكبد مؤشر هانغ سينغ للشركات الصينية خسائراً بنسبة 1.53% ليغلق عند 6284.73 نقطة، بينما انخفض مؤشر هانغ سينغ للتكنولوجيا بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3566.63 نقطة.وشهد سوق الأسهم الهندي اتجاهاً سلبياً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر سنسيكس بمقدار 36.22 نقطة ليغلق عند مستوى 79960.38 نقطة.وأغلق مؤشر نيفتي 50 منخفضاً بنسبة 0.01% أو 3.30 نقطة عن إغلاقه السابق، ليصل إلى مستوى 24320.55 نقطة.السلع الأساسيةانعكس سعر الذهب يوم الاثنين، حيث تراجع عن بعض مكاسبه التي حققها يوم الجمعة الماضي وهبط أكثر من 1٪ مع عودة الشهية للمخاطرة.وشهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف.ويجري تداول زوج الذهب/ الدولار الأمريكي عند مستوى 2358 دولاراً بعد أن وصل إلى أعلى مستوى يومي له عند 2391 دولاراً.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين، حيث فقد عروض الشراء مع تراجع المخاوف واسعة النطاق في السوق بشأن تعطل الإمدادات الناجمة عن العاصفة المدارية بيريل.وأدت تحديثات يوم الاثنين بشأن التبدد المتوقع للعاصفة إلى سحب الدعم الفني من تحت عروض النفط الخام، ما أدى إلى امتداد خسائر يوم الجمعة وإرسال خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى 81.60 دولاراً.وتراجعت أسعار الفضة أيضاً عن بعض مكاسبها التي حققتها يوم الجمعة الماضي. وانخفض سعر زوج الفضة/ الدولار عن مساره بعد أن وصل إلى أعلى مستوى يومي له عند 31.36 دولاراً، حيث جرى تداوله عند مستوى 30.79 دولاراً، منخفضاً بأكثر من 1.30%.سوق العملات الأجنبيةشهدت سوق العملات الأجنبية تحركات طفيفة يوم الاثنين مع تراجع دور الدولار الأمريكي. وشهدت معظم العملات الرئيسية تغيرات طفيفة في قيمتها، وارتفع زوج يورو/دولار أمريكي بنسبة 0.01% إلى 1.0825، بزيادة طفيفة قدرها 0.00013.وارتفع زوج دولار أمريكي/ين ياباني أيضاً بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 160.81، وهي زيادة متواضعة قدرها 0.02.وشهد زوج دولار أمريكي/دولار كندي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01%، حيث ظل ثابتاً عند مستوى 1.36على نحو مماثل، ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/دولار أمريكي بنسبة 0.02% إلى 1.2807، دون أن يطرأ عليه تقلب ملحوظ. وارتفع زوج دولار أمريكي/فرنك سويسري بنسبة 0.01% إلى 0.8977، محافظاً على مستواه السابق دون أي تحرك كبير.وبحسب التقرير الصادر عن "إيه بي إم كابيتال"، استقر زوج الدولار الأسترالي/دولار أمريكي دون تغيير عند مستوى 0.6736، مما يعكس وضعاً مستقرا دون تغييرات.وشهد زوج الدولار النيوزيلندي/دولار أمريكي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01% إلى 0.6125، وهي زيادة ضئيلة تبلغ 0.00004.