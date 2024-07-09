شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.5% عند 11779 نقطة، وبتداولات بلغت 5.237 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 209.779 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.143 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 128 شركة ارتفعت أسهم 128 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 85، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الكثيري، وساسكو، ومياهنا، وجبل عمر، وتالكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وأنابيب السعودية، وإكسترا، والوطنية، والآمار، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 1.7%، عند 25561 نقطة، وبتداولات بلغت 34.904 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.982 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.939 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 30 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.