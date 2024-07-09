شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الرويغ رئيسا لمجلس إدارة «برغرايززر» وسامي العبيد نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" اليوم، تعيين محمد الرويغ رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وسامي العبيد نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، قرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة زياد البراك، وعضوية كل من عبدالرحمن الذكير، ومحمد الموسى.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، برئاسة محمد الشهيل، وعضوية كل من محمد الرويغ، وسامي العبيد، وخالد الثميري.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة محمد الرويغ، وعضوية كل من محمد القعود، ونواف الفاخري.
وشملت القرارات: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى تعيين أمين سر المجلس.
وكان اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد يوم الخميس 27 يونيو 2024 م قد شهد انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" للدورة التي بدأت أعمالها اعتباراً من 07 يوليو 2024 م ولمدة اربع سنوات تنتهي في 06 يوليو 2028 م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، قرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة زياد البراك، وعضوية كل من عبدالرحمن الذكير، ومحمد الموسى.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، برئاسة محمد الشهيل، وعضوية كل من محمد الرويغ، وسامي العبيد، وخالد الثميري.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة محمد الرويغ، وعضوية كل من محمد القعود، ونواف الفاخري.
وشملت القرارات: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى تعيين أمين سر المجلس.
وكان اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد يوم الخميس 27 يونيو 2024 م قد شهد انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" للدورة التي بدأت أعمالها اعتباراً من 07 يوليو 2024 م ولمدة اربع سنوات تنتهي في 06 يوليو 2028 م.