شكرا لقرائتكم خبر عن مخزون النفط الخام الأمريكي يشهد أكبر عمليات سحب خلال شهور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر عمليات سحب له خلال الأشهر الأخيرة في يونيو الماضي، مما يعكس التغيرات في ديناميكيات السوق النفطية والطلب المتزايد على الوقود. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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ووفقًا لبيانات الأدارة انخفضت مخزونات النفط الخام بنحو غير مسبوق خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتجاوز حجم السحب ما كان متوقعًا، مما أثار دهشة المحللين وأشار إلى طلب قوي على النفط في الأسواق الأمريكية. بلغ حجم السحب من المخزونات مستويات لم تشهدها البلاد منذ شهور، مما يسلط الضوء على التعافي الاقتصادي المستمر وزيادة النشاط الصناعي.
ثانيًا، تسببت التوترات الجيوسياسية، خاصة في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل الشرق الأوسط، في مخاوف بشأن استقرار الإمدادات، مما دفع الولايات المتحدة إلى الاعتماد أكثر على مخزوناتها لضمان تلبية الطلب المحلي.
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ويؤثر هذا الارتفاع في الأسعار بشكل مباشر على تكاليف النقل والتصنيع، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية في الاقتصاد الأمريكي.
ويأتي انخفاض الإمدادات في ساحل الخليج الأمريكي وسط ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات. وصعدت العقود المستقبلية للخام بأكثر من 14% منذ بلوغها أدنى مستوياتها في أوائل يونيو الماضي، وتسهم تغيرات المخزونات علاوة على البيانات التي تتوقع صعود أسعار البنزين بزيادة أسعار النفط في بداية موسم الطلب الصيفي بأمريكا الشمالية.
واختتمت الشبكة: "بغض النظر عن الاتجاه الذي ستتخذه الأسواق في الأشهر المقبلة، يبقى الواضح أن الديناميكيات الحالية تتطلب مراقبة دقيقة وإجراءات حكومية متوازنة لضمان استقرار سوق النفط الخام الأمريكي، وتلبية احتياجات المستهلكين والصناعات على حد سواء".
سحب أكبر من المتوقع للمخزوناتشهد مخزون النفط الخام الأمريكي أكبر انخفاض أسبوعي منذ ما يقارب سنة، وذلك جراء سحب 12.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 28 يونيو الماضي، بحسب بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
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ووفقًا لبيانات الأدارة انخفضت مخزونات النفط الخام بنحو غير مسبوق خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتجاوز حجم السحب ما كان متوقعًا، مما أثار دهشة المحللين وأشار إلى طلب قوي على النفط في الأسواق الأمريكية. بلغ حجم السحب من المخزونات مستويات لم تشهدها البلاد منذ شهور، مما يسلط الضوء على التعافي الاقتصادي المستمر وزيادة النشاط الصناعي.
أسباب السحب من المخزوناتتعود أسباب هذا السحب الكبير إلى عدة عوامل. أولاً، هناك انتعاش في الطلب على الوقود مع زيادة النشاط الاقتصادي بعد تباطؤ دام نتيجة جائحة كورونا. كما أن فصل الصيف يشهد عادةً زيادة في استهلاك الوقود للسفر والنقل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.
ثانيًا، تسببت التوترات الجيوسياسية، خاصة في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل الشرق الأوسط، في مخاوف بشأن استقرار الإمدادات، مما دفع الولايات المتحدة إلى الاعتماد أكثر على مخزوناتها لضمان تلبية الطلب المحلي.
تأثير السحب على أسعار النفطأدى السحب الكبير من المخزونات إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تجاوزت أسعار النفط مستوياتها السابقة لتصل إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، قبل أن تفقد بعض مكاسبها يوم الثلاثاء.
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ويؤثر هذا الارتفاع في الأسعار بشكل مباشر على تكاليف النقل والتصنيع، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية في الاقتصاد الأمريكي.
استراتيجيات لاستقرار سوق النفطفي ضوء هذه التطورات، تدرس الحكومة الأمريكية استراتيجيات لضمان استقرار سوق النفط. قد تشمل هذه الاستراتيجيات زيادة الإنتاج المحلي، والتفاوض مع دول منظمة أوبك لضمان استقرار الإمدادات، واستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط عند الضرورة، بحسب "سي إن إن".
ويأتي انخفاض الإمدادات في ساحل الخليج الأمريكي وسط ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات. وصعدت العقود المستقبلية للخام بأكثر من 14% منذ بلوغها أدنى مستوياتها في أوائل يونيو الماضي، وتسهم تغيرات المخزونات علاوة على البيانات التي تتوقع صعود أسعار البنزين بزيادة أسعار النفط في بداية موسم الطلب الصيفي بأمريكا الشمالية.
استمرار الضغط على المخزوناتمع استمرار زيادة الطلب وتحسن النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن تظل مخزونات النفط تحت الضغط في المستقبل القريب. يُعتبر هذا تحديًا كبيرًا لصناع السياسة، الذين يجب أن يوازنوا بين الحفاظ على مستويات كافية من المخزون لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار في السوق العالمية.
واختتمت الشبكة: "بغض النظر عن الاتجاه الذي ستتخذه الأسواق في الأشهر المقبلة، يبقى الواضح أن الديناميكيات الحالية تتطلب مراقبة دقيقة وإجراءات حكومية متوازنة لضمان استقرار سوق النفط الخام الأمريكي، وتلبية احتياجات المستهلكين والصناعات على حد سواء".