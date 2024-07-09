شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-7-2024.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي انفستمنتس القابضة، وجولدن تكس للأصواف، ودلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.4 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 90.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.59%، والعرب على 5.09%، واستحوذت المؤسسات على 24.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.4 مليون جنيه، 93.7 مليون جنيه، 118.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 220.3 مليون جنيه، 521.8 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 28466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 34980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 12301 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 9149 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2756 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6429 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1719 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 42.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.59%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 10.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.36%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 26.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.79%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.099 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.60%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.32%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.039 دولار بنسبة تراجع بلغت 9.30%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.057 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.56%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 98.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.08%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.210 بنسبة تراجع بلغت 4.74%.