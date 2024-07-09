شكرا لقرائتكم خبر عن المجالس التصديرية تعرضه رؤيتها لزيادة الصادرات في اجتماع وزير الاستثمار غدًا والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مصدر في المجالس التصديرية، أن رؤساء المجالس التصديرية وعددها 13 مجلس تصديري يلتقون حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية غداً الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات على رأسها تحديث خطة زيادة الصادرات وكذلك الأسواق التصديرية المستهدفة في العام المالي الجديد 2024-2025.

وأشار في تصريح خاص إلى أنه من المقرر أيضا مناقشة عدد من القضايا العالقة على رأسها تجديد فترة المجالس التصديرية أو تشكيل مجالس جديدة بعد انتهاء فترة مجالس الإدارات الحالية بنهاية يونيو 2024.

وأوضح المصدر في حديثه، أن الوزير سيطلع على ملفات كل مجلس تصديري ومعرفة متطلبات المصدرين خاصة فيما يتعلق بملف رد أعباء التصدير ومتأخرات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات.

وشدد على أن ملفات زيادة الصادرات ودعم الصادرات ورد متأخرات المصدرين، وسرعة إنهاء الإجراءات ستكون أبرز مطالب المصدرين في الاجتماع المرتقب غدا من أجل تنفيذ خطة زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.



وتطرق إلى أن كل مجلس تصديري سيعرض رؤية مختصرة عن أبرز الملفات العالقة وكذلك رؤية المجلس في التعامل مع التحديات التي تواجه زيادة الصادرات، كما يستعرض كل مجلس أبرز الأرقام عن احجام الصادرات المحققة في أول 5 أشهر من 2024.