شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 8-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 8-7-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.917 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بي انفستمنتس القابضة، وجولدن تكس للأصواف، ودلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.4 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 90.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.59%، والعرب على 5.09%، واستحوذت المؤسسات على 24.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.4 مليون جنيه، 93.7 مليون جنيه، 118.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 220.3 مليون جنيه، 521.8 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 28466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 34980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 12301 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 9149 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2756 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6429 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1719 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

أسهم خزينة



أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 520 ألف سهم، والثانية 1.040 مليون سهم، والثالثة 3 آلاف سهم، والرابعة 4 ملايين سهم، والخامسة 200 ألف سهم.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 18.5 ألف سهم، 500 سهم، 500 سهم، 170 سهم، 8 أسهم، 110 ألف سهم، 6900 سهم، 3.8 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق عدد 75 ألف سهم، 556 سهمًا، واشترت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1.4 مليون سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمجموعة المصرية العقارية، والأهلي للتنمية والاستثمار عدد 406 آلاف سهم، 458.3 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.



طلعت مصطفى



أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات غير مسبوقة بقيمة 340 مليار جنيه ما يعادل (7.1 مليار دولار) حتى 8 يوليو 2024، مقارنة بحوالي 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل زيادة بلغ أكثر من 7 أضعاف عن العام الماضي، منها 200 مليار جنيه مبيعات من مشروع "ساوثميد" في الساحل الشمالي ما يعادل (3.4 مليار دولار) في 6 أيام عمل فقط منذ فتح البيع، وهو إنجاز مذهل وغير مسبوق في تاريخ مصر أو لأي مشروع عقاري آخر على مستوى العالم.

وحقق مشروع بنان الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المملكة العربية السعودية مبيعات غير مسبوقة تقدر بحوالي 40 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو من العام الحالي، متفوقًا على مستهدف مبيعات السنة الأولى في شهرين فقط.