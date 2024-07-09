تعاون بين أرامكو الرقمية ووورلد وايد تكنولوجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أرامكو الرقمية اتفاقية تعاون استراتيجية مع «وورلد وايد تكنولوجي» (WWT)، بهدف تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكةِ العربيةِ السعودية، وتطويرِ حلولٍ مبتكرةٍ تدعمُ الاقتصادَ الرقميَّ للمملكة. يأتي هذا التعاون بالتزامن مع تقدم المملكة العربية السعودية في خطتها الطموحة للتحول الرقمي، وتمكين اقتصادها من الاستفادة من التقنيات المبتكرة.

وتهدف الشراكة إلى تطوير الاقتصاد السعودي، بما في ذلك القطاعات الصناعية الرئيسة مثل الطاقة والرعاية الصحية، وذلك باستخدام ودمج حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وستفتح هذه الخطوة أبوابا جديدة أمام المملكة وستسهم في توطين الخبرات والتقنيات المتقدمة محليا.

كما ستمهد الطريق لوورلد وايد تكنولوجي بتحقيق طموحاتها الرامية إلى تعزيز النمو التكنولوجي في المنطقة، لتكون بذلك المحرك الرئيس لتمكين الابتكار التحويلي في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية طارق أمين، «هذا التعاون يعكس أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد».

وأضاف: «تعد هذه الشراكة خطوة مهمة وتمثل إنجازا رئيسا نحو وضع المملكة في صدارة الابتكار الرقمي. تعمل أرامكو الرقمية ووورلد وايد تكنولوجي (WWT) معا، على تطوير نطاق الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإمكانات وخلق فرص جديدة خلال تقديم منصات وتقنيات وحلول تشجع على الإبداع، وتوفر قيمة مضافة وتعزز من الاستدامة».

وقال عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة وورلد وايد تكنولوجي ورئيسها والمُدير الإداري الدولي عمر مير: «تعد شراكتنا مع أرامكو الرقمية بمثابة فصل مهم في مهمتنا لتوفير حلول تقنية متطورة في المنطقة. وتماشيا مع رؤية السعودية 2030، فإن هذه الشراكة تسلط الضوء على التزامنا بدفع عجلة تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات على نطاق عالمي. نتطلع إلى توسيع آفاق ابتكارات الذكاء الاصطناعي لصالح المملكة العربية السعودية، وذلك خلال توسّع «وورلد وايد تكنولوجي» (WWT) في أنحاء الشرق الأوسط.