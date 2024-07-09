تعاون في الخدمات اللوجستية بين المملكة ورومانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، مع وزير النقل والبنية التحتية الروماني سورين ميهاي غريندينو، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المملكة ورومانيا في مجال الخدمات اللوجستية.

وبحث وزير النقل والخدمات اللوجستية في إطار زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا، مع نظيره الروماني غريندينو، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، التي تشمل تبادل ودعم الخبرات وآخر التطورات في القطاع اللوجستي، بما في ذلك المناطق اللوجستية والمرافق والمراكز والمشاريع والبنية التحتية، ووكلاء الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية.

إلى جانب مواءمة وتبادل سياسات ولوائح الخدمات اللوجستية فيما يتعلق بحوكمة الخدمات اللوجستية والامتثال وخطط تمكين القطاع، وترخيص الخدمات والأنشطة اللوجستية.

حضر اللقاء، وزير البحث والابتكار والرقمنة الروماني بوقدان قرويا إيفان.

في سياق آخر، زار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر مطار بوخارست الدولي، والتقى بمسؤولي الناقل الجوي الروماني (TAROM)، وجرى مناقشة القدرة التشغيلية للناقل الوطني، وحجم أسطوله.