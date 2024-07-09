شكرا لقرائتكم خبر حملة لتطوير قدرات القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي وزيادة الصادرات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونفذت الحملة بالتعاون بين كل من: بنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
تأتي حملة «توسع عالميا.. رحلة بين الصناعة والتصدير»، ضمن إطار المساعي المشتركة لرفع الوعي لدى المستثمرين في القطاع الصناعي حول الدور التكاملي الذي تقوم به المنظومة لتمكين الصناعيين والمصدرين المحليين، وتمكين المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص بأحجامها كافة، للاستفادة من البرامج والمبادرات والممكنات التي تقدمها جهات المنظومة في سبيل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وإيجاد اقتصاد متنوع وشامل جاذب للاستثمار، يعزز قوة ومكانة المملكة الاقتصادية عالميا، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حملة توسع عالميا
الأهداف
- تطوير قدرات القطاع الصناعي.
- تنمية المحتوى المحلي.
- رفع معدل الصادرات السعودية.
- تعزيز انتشارها في الأسواق العالمية.
- بنك التصدير والاستيراد السعودي.
- هيئة تنمية الصادرات السعودية.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية »مدن«
- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
- صندوق التنمية الصناعية السعودي.
- برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية »ندلب«
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
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