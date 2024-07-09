شكرا لقرائتكم خبر حملة لتطوير قدرات القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي وزيادة الصادرات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت منظومة الصناعة والثروة المعدنية حملة توعوية بعنوان «توسع عالميا.. رحلة بين الصناعة والتصدير»، بهدف تطوير قدرات القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، ورفع معدل الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وفق رؤية المملكة 2030.

ونفذت الحملة بالتعاون بين كل من: بنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

تأتي حملة «توسع عالميا.. رحلة بين الصناعة والتصدير»، ضمن إطار المساعي المشتركة لرفع الوعي لدى المستثمرين في القطاع الصناعي حول الدور التكاملي الذي تقوم به المنظومة لتمكين الصناعيين والمصدرين المحليين، وتمكين المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص بأحجامها كافة، للاستفادة من البرامج والمبادرات والممكنات التي تقدمها جهات المنظومة في سبيل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وإيجاد اقتصاد متنوع وشامل جاذب للاستثمار، يعزز قوة ومكانة المملكة الاقتصادية عالميا، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حملة توسع عالميا

الأهداف

تطوير قدرات القطاع الصناعي.

تنمية المحتوى المحلي.

رفع معدل الصادرات السعودية.

تعزيز انتشارها في الأسواق العالمية.

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