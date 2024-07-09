شكرا لقرائتكم خبر استقطاب مستثمرين لفرص زراعية بمساحة 162 مليون م2 في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - استعرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي بالمنطقة، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والشركات، وجهود الفرع في استقطاب مستثمرين وشركات لمشروعات زراعية على مساحة بلغت أكثر من 162 مليون م2، وذلك خلال مشاركة مدير عام الفرع بالجوف المهندس عبدالعزيز الطويرب في ملتقى «بوصلة دلني» بمنطقة الجوف، والذي أقيم في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي بالمنطقة، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والشركات، وجهود الفرع في استقطاب مستثمرين وشركات لمشروعات زراعية على مساحة بلغت أكثر من 162 مليون م2، وذلك خلال مشاركة مدير عام الفرع بالجوف المهندس عبدالعزيز الطويرب في ملتقى «بوصلة دلني» بمنطقة الجوف، والذي أقيم في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا. وأوضح الطويرب أن 2023م شهد توقيع فرع الوزارة 4 عقود إيجار أراض بمساحة تتجاوز 152 مليون م2 ؛ بهدف إقامة مشاريع دواجن، وطرح فرص لإقامة مصانع أعلاف على مساحة 280 ألف م2، ومستودع بمساحة 24 ألف م2، وأنشطة وخدمات زراعية بمساحة 2 مليون م2، إضافة إلى مدينة زراعية شرق صوير بمساحة 6 ملايين م2، ومدينة زراعية شمال العين البيضاء بمساحة 2 مليون م2.

وأشار إلى استفادة المنتجين في منطقة الجوف من برنامج دعم التنمية الريفية «ريف» في قطاعات العسل، والفواكه المجففة، والمخللات، والمربى، والدبس، إضافة إلى دعم صغار مربي الماشية، مبينا أن الفرع يواصل دوره في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الزراعية، حيث تمكن مختبر متبقيات المبيدات من فحص 2377 عينة خلال 2023م. عام 2023م: توقيع 4 عقود إيجار أراض.

المساحة تتجاوز 152 مليون م2. أبرز المشاريع: دواجن ومصانع أعلاف على مساحة 280 ألف م2.

مستودع بمساحة 24 ألف م2.

أنشطة وخدمات زراعية بمساحة 2 مليون م2.

مدينة زراعية بمساحة 6 ملايين م2.

مدينة زراعية بمساحة 2 مليون م2.

كانت هذه تفاصيل خبر استقطاب مستثمرين لفرص زراعية بمساحة 162 مليون م2 في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.