رئيس اتحاد الغرف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية حسن الحويزي، التقى في مقر الاتحاد بالرياض، رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية بالبرلمان العراقي، شعلان الكريم، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق ومستقبلهما في ظل الفرص الواعدة، وسبل تفعيل دور قطاعي الأعمال لبناء شراكات تجارية واستثمارية وإستراتيجية فاعلة، وأهمية وضع القوانين والأنظمة لحماية الاستثمارات، بهدف دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي السياق ذاته، نظم اتحاد الغرف ملتقى الأعمال السعودي العراقي بمشاركة أعضاء بارزين في البرلمان العراقي، تم خلاله بحث سبل تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق، ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين.