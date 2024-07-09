المؤسسة العامة للري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة في الإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، حصلت على الاعتماد الدولي لتكامل نموذج نضج الاختبارات للمستوى الثالث (TMMI CERTIFIED LEVEL 3)، من منظمة TMMI.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بالمؤسسة، عبدالله الدوغان، أن الاعتماد يحدد أفضل الممارسات التي تستخدمها المنظمات في تقييم وتحسين اختبار البرمجيات، ويعد من الأدوات المهمة في تحقيق أهداف المؤسسات لبناء وتمكين منظومة إدارية وفنية لاختبار البرمجيات وضمان جودتها.
وأشار إلى أن الحصول على هذه الشهادة سيسهم في رفع كفاءة الخدمات والمنتجات، وذلك خلال مستويات تشمل التخطيط والتحكم في الاختبارات، والسيطرة على البيئة الاختبارية من قبل المؤسسة.
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