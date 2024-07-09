هيئة المنافسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - شاركت في اجتماعات فريق الخبراء الحكومي المعني بقوانين وسياسات المنافسة في الدورة 22 التي يقيمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي استضافته مدينة جنيف في سويسرا خلال الفترة 3 - 6 يوليو الجاري. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت في اجتماعات فريق الخبراء الحكومي المعني بقوانين وسياسات المنافسة في الدورة 22 التي يقيمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي استضافته مدينة جنيف في سويسرا خلال الفترة 3 - 6 يوليو الجاري. وقدم وفد الهيئة عرضا مرئيا عن رئاسة المملكة العربية السعودية لشبكة المنافسة العربية وخطة تطوير عمل الشبكة لتعزيز التعاون بين أجهزة المنافسة بالوطن العربي؛ حيث تضم شبكة المنافسة العربية عضوية 18 دولة عربية وهم أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (قافتا)، أثر اجتماع استضافته اللجنة الاقتصادية الأوراسية للمنظمات الإقليمية المتخصصة بالمنافسة، وبحضور سبعة منظمات دولية معنية بالمنافسة. وناقش الخبراء إسهامات الإنفاذ الفعال لقوانين المنافسة وسياساتها في تقليل مستويات الفقر ومعالجة سلوكيات المنشآت المحتكرة التي قد تعزز من عدم توافر السلع لفئات المجتمع بأسعار مناسبة.

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