أمير المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمان بن سلطان، التقى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي.

وشهد اللقاء استعراض الفرص التجارية الواعدة بمنطقة المدينة المنورة، وتحديد الممكنات والميز النسبية التي تتمتع بها المنطقة، والتي تشمل المواقع التاريخية والسياحية، وما تشهده المدينة المنورة من توافد الزوار، حيث تمت مناقشة الطاقة التشغيلية للفنادق ووحدات الضيافة، والاستفادة من المزارع، وأهمية الاستثمار في الجانب الزراعي، وما تتمتع به من ميزة في منتجات التمور، إلى جانب الاستثمار في القطاعات الصناعية ومجال التعدين، فضلا عن الاستفادة من الميز النسبية لمحافظة ينبع، والتي من أبزرها مينائي ينبع التجاري والصناعي.

وبحث اللقاء تنظيم ورش عمل مشتركة بين هيئة تطوير المنطقة، وغرفة المدينة، وشركة رؤى المدينة، وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، لتحديد أهم مجالات الاستثمار في المنطقة، واستعراض الفرص الاستثمارية التي تتواكب مع الرؤية التنموية في المنطقة.