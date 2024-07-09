شكرا لقرائتكم خبر القصبي: تحويل 455 ترخيصا إلى فورية لتسهيل ممارسة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، استمرارية العمل على توحيد التراخيص الحكومية، مشيرا إلى أن حوالي 90% منها يصدر فوريا، وقال القصبي خلال لقائه مجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة المدينة المنورة؛ إن هناك 455 ترخيصا تم تحويلها إلى فورية من باب تسهيل الإجراءات وممارسة الأعمال.

وناقش القصبي، خلال لقائه مع مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال، تحدياتهم ومرئياتهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة الأعمال التجارية، داعيا الغرفة التجارية بالمدينة المنورة لحصر التحديات التي تواجه قطاع الأعمال كافة لتتم مراجعتها ومعالجتها بالشراكة مع الجهات الحكومية.

وجهة مميزة

وبين أن منطقة المدينة المنورة وجهة مميزة للتجارة والسياحة والصناعة والاستثمار، وتحتضن ثروات ومقومات طبيعية وتاريخية وإنسانية، ولديها مميزات تنافسية كبرى وفرص واعدة، والغرف التجارية هي مهندس الفرص، متطلعا لتعاون مثمر لإطلاق مبادرات نوعية ترتقي بالمنطقة وتعزز مكانتها.

نمو السجلات

وأوضح أن عدد السجلات التجارية خلال 6 سنوات الأخيرة تجاوز 1.5 مليون سجل، ونمت المؤسسات 23% والشركات ذات المسؤولية المحدودة 92% والشركات المساهمة 26%.

وكشف خلال الاجتماع عن نمو السجلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 33% وصولا إلى أكثر من 84 ألف سجل تجاري، مشيرا إلى أن هناك أنشطة في قطاعات واعدة بالمدينة المنورة تنامت بشكل ملحوظ بنسب تتراوح بين 65 - 81% ومن أبرزها: الخدمات اللوجستية، وفنادق البوتيك، وفنادق الاستشفاء والمزادات العقارية، وغيرها.

110 تشريعات

وتناول جهود منظومة التجارة لتطوير التشريعات بمراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها أنظمة: الشركات والتجارة الالكترونية والامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى العمل على تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وجار العمل على إعداد نظام حماية المستهلك، مضيفا أن الجهود الرقابية في المدينة المنورة نتج عنها أكثر من 66 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية، وتمت معالجة أكثر من 28 ألف بلاغ تجاري خلال عام.

820 إصلاحا

وتطرق القصبي إلى جهود تحسين وتطوير بيئة الأعمال من خلال 820 إصلاحا وتوصية اقتصادية وتنموية قدمها المركز الوطني للتنافسية بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وتأسيس 18 فرعا للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية. مضيفا أن «منصة الأعمال» قدمت أكثر من مليوني خدمة لقطاع الأعمال، كما أسهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطا ومتطلبا في 18 قطاعا اقتصاديا.

فتح الأسواق

في شأن التجارة الخارجية أفاد بأن المملكة تواصل تعزيز تعاونها الدولي لفتح الأسواق الدولية للمنتجات المحلية من خلال 20 ملحقية تجارية، و40 مجلس أعمال سعوديا مشتركا يغطي 83 دولة.

وأشار إلى استمرار العمل لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الوصول للتمويل، الإجراءات والرسوم، نشر ثقافة ريادة الأعمال، الخدمات الداعمة، الابتكار، والوصول إلى الأسواق، مضيفا أن 275 مليار ريال حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية، وبنسبة تبلغ 8.7% من إجمالي التسهيلات.

دعم التسويق

وأكد القصبي دعمه لتسويق المنتجات المحلية التي تتميز بها المناطق مثل تمور المدينة المنورة وغيرها عبر المنصات العالمية؛ بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية، حاثا رواد ورائدات الأعمال على الاستفادة من ملتقيات وبرامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمنها ملتقى بيبان الذي يفتح مجالات واسعة لرواد ورائدات الأعمال، ويقام الملتقى القادم في نوفمبر 2024م، وهو فرصة لتبادل المعرفة والابتكار ومستجدات ريادة الأعمال.