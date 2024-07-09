تغطية 128 دولة في المرحلة الأولى لخدمة التحقق المهني

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وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 195، ويهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية العلمية الموثوقة وامتلاك العامل الوافد الخبرات العملية والمهارات التي يطلبها سوق العمل السعودي قبل دخوله إلى السعودية، وتركز على المهن ذات المهارة العالية إضافة إلى التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي وفق معايير معتمدة، كالتصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وأن هذه الخدمة مؤتمته بالكامل عبر منصة موحدة للتحقق المهني وفق إجراءات مبسطة وسريعة.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في إكمال مراحل خطة تنفيذ أعمال «التحقق المهني» وتغطية 160 دولة حول العالم لجميع المهن وتشمل المهن الهندسية والصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن «التحقق المهني» يسهم بشكل مباشر في ضمان عدم تدفق العمالة الوافدة غير المؤهلة لسوق العمل، ورفع جودة بيانات المؤهلات والمهارات للعمالة الوافدة.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الخدمة إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات في سوق العمل، وتعزيز مستوى الإنتاجية.
خدمة «التحقق المهني»:
- تشمل 1007 مهن.
- إكمال تغطية 128 دولة.
- استهداف تغطية 160 دولة.
- التأكد من المؤهلات الأكاديمية.
- امتلاك العامل الخبرات العملية.
- التركيز على المهن ذات المهارة العالية.
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