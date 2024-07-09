شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة والمشروبات بالصدارة.. 204 ملايين عملية نقاط بيع بـ13 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

عمليات نقاط البيع

الترفيه والثقافة

نقاط البيع في المدن

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 30 يونيو - 06 يوليو 2024م, 204.635.000 عملية، بقيمة 13.294.504.000 ريال، مقابل 12.349.544.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.068.000 بقيمة 782.167.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.580.000 بقيمة 346.016.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 113.000 بقيمة 113.001.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.279.000 بقيمة 229.926.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.361.000 بقيمة 869.633.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.021.000 بقيمة 853.853.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.239.000 بقيمة 299.546.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الفنادق 793.000 بقيمة 259.781.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.025.000 بقيمة 74.762.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 226.000 بقيمة 231.249.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 25.285.000 بقيمة 1.768.628.000 ريال.ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.223.000 بقيمة 274.826.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 57.616.000 بقيمة 1.968.054.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 47.035.000 بقيمة 2.053.092.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.532.000 بقيمة 125.222.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.966.000 بقيمة 776.658.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 32.271.000 بقيمة 2.268.089.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 61.468.000 بقيمة 4.265.906.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.937.000 بقيمة 479.480.000 ريال.في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.491.000 بقيمة 507.026.000 ريال. وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.353.000 بقيمة 248.114.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.876.000 بقيمة 225.777.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 4.241.000 بقيمة 235.523.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.665.000 بقيمة 306.299.000 ريال.أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 4.146.000 بقيمة 353.610.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.910.000 بقيمة 623.697.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 23.917.000 بقيمة 1.862.665.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 73.632.000 بقيمة 4.186.407.000 ريال.