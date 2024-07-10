شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جو جرين للاستثمار الزراعي تتقدم بأوراق القيد بالسوق الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية، عن تلقيه طلب قيد أسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بالسوق الرئيسي، وجاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمراد قيده 140 مليون جنيه بعدد أسهم 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.4 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 90.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.59%، والعرب على 5.09%، واستحوذت المؤسسات على 24.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.4 مليون جنيه، 93.7 مليون جنيه، 118.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 220.3 مليون جنيه، 521.8 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 28466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 34980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 12301 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 9149 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2756 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6429 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1719 نقطة.



