شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الطلب على النفط فى دول أوروبا ليصل إلى 13.2 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

انخفض الطلب على النفط في دول أوروبا خلال الربع الأول من عام 2024 بحوالي 220 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 13.2 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.



وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب على الديزل بسبب ضعف نشاط التصنيع في ظل التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى اختناقات في سلاسل التوريد، فضلاً عن انخفاض الطلب على زيت التدفئة وسط طقس معتدل على غير المعتاد.

وارتفع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الأول من عام 2024 بنحو 350 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أي بنسبة 0.3%، ليصل إلى 103.5 مليون برميل يوميا، مشكلاً بذلك ارتفاعاً بحوالي 2.2 مليون برميل يوميا.



