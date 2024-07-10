شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: اشتراكات التليفون الأرضى تقترب من 13 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات في التليفون الأرضي لنحو 12.67 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ12.84 مليون اشتراك بنهاية مارس 2024 و12.21 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2023.

وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت 11.7% بنهاية أبريل 2024 مقارنة بـ 11.9% في مارس 2024 و11.5% بنهاية أبريل 2023، وبلغ إجمالي سعة السنترالات 18.87 مليون خط بنهاية أبريل 2024 مقارنة بنحو 18.87 مليون خط بنهاية مارس 2024 و20.69 مليون خط في أبريل 2023.



وبلغ إجمالي عدد السنترالات "فروع الشركة المصرية للاتصالات وي" نحو 1676 سنترال في شهري مارس وأبريل 2024 مقارنة بـ 1556 سنترال في 2023.



ومشتركو الهاتف الثابت وفقا لنوع الاشتراك، عدد المشتركين حكومي 2% وعدد المشتركين تجاري 7% وعدد المشتركين بالمنازل 91%.



