الاقتصاد

“المركزي الروسي” يرفع الدولار واليورو ويخفض اليوان مقابل الروبل

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية أمام الروبل الرسمي، حيث رفع سعر صرف الدولار بواقع 3 كوبيكات، مقارنة بالسعر السابق ليبلغ 88.1688 روبلاً.

 

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 9 كوبيكات ليصل إلى 95.6624 روبلاً، بينما خفض سعر صرف اليوان الرسمي بمقدار 3 كوبيكات ليبلغ 11.9804 روبلاً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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