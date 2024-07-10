“المركزي الروسي” يرفع الدولار واليورو ويخفض اليوان مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسية أمام الروبل الرسمي، حيث رفع سعر صرف الدولار بواقع 3 كوبيكات، مقارنة بالسعر السابق ليبلغ 88.1688 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 9 كوبيكات ليصل إلى 95.6624 روبلاً، بينما خفض سعر صرف اليوان الرسمي بمقدار 3 كوبيكات ليبلغ 11.9804 روبلاً.

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