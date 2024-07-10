“بوصلة دلني” تمهد الطريق للشباب إلى ريادة الأعمال في الجوف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم بنك التنمية الاجتماعية أمس، ملتقى بوصلة “دلني”، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وذلك بمركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا.

وتضمن الملتقى الذي أقيم بمشاركة 3000 مستفيد، إقامة معارض للجهات الحكومية، والخاصة، وجلسات إرشادية لمرشدي الأعمال، وجلسات حوارية لممثلي القطاعات ورواد الأعمال.

ويأتي الملتقى ضمن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية من خلال مركز دلني للأعمال ليكون مساهماً في تعزيز مفهوم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والناشئة واستعراض الفرص الاستثمارية، إضافةً إلى تقديم استشارات تخصصية في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة، والإنتاج الغذائي، والسياحة، والصناعة، وفق مقومات منطقة الجوف في هذه المجالات.

وجرى خلال الملتقى توقيع اتفاقيات تهدف لتطوير ممارسات ريادة الأعمال، ودعم الشباب المقبل على تأسيس أعمال تجارية، سعياً من البنك لرفع مستوى الخدمات غير المالية.

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