وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُسهّل وصول المصانع للبنية التحتية البحثية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، برنامجًا يسهّل وصول المنشآت الصناعية والتعدينية لأكثر من 30 مركزًا نوعيًا للأبحاث والدراسات في الجامعات السعودية والهيئات الطبية والمعامل والمختبرات البحثية في المملكة؛ سعيًا منها لتحفيز البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي، وتعظيم استفادته من أحدث الدراسات والتقنيات وإمكانات البحث والتطوير والابتكار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن البرنامج يستهدف تمكين منسوبي المصانع والمنشآت التعدينية والمستثمرين وروّاد الأعمال من الاستفادة من إمكانات البحث والتطوير والابتكار وأحدث الدراسات والأبحاث النوعية، عبر الدخول للبوابة الوطنية للوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية، وتطوير أعمالهم ومنتجاتهم وتقنياتهم من خلال التعاون مع مراكز البحوث العلمية.

وتشمل البنية التحتية البحثية العامة في المملكة، مراكز الأبحاث في نخبة من الجامعات السعودية والمراكز الطبية المتقدمة، ومنها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “KAUST”، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، إضافة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز، إلى جانب أكثر من عشرين مركزًا بحثيًا في جهات أكاديمية وطبية أخرى.

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