مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11779 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم, مرتفعًا بمقدار 61.66 نقطة ليقفل عند مستوى 11779.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 209 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، وساسكو، ومياهنا، وجبل عمر، وتالكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأنابيب السعودية، وإكسترا، والوطنية، والآمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.51% و7.69% .

فيما كانت أسهم شركات الكثيري، وسماسكو، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومياهنا، ورسن، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 438.79 نقطة ليقفل عند مستوى 25561.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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