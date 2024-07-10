شكرا لقرائتكم خبر عن 95 مليون جنيه زيادة فى صادرات مصانع سيناء للمنجنيز خلال عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة سيناء للمنجنيز إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، تحقيق زيادة في الصادرات بنهاية يونيو 2024 مقارنة بيونيو 2023 بنحو 95 مليون جنيه.

كشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى،أن صادرات الشركة بلغت نحو 187.2 مليون جنيه، مقارنة بصادرات بلغت 93 مليون جنيه في 2023.

وتعد شركة سيناء للمنجنيز من كبريات شركات الصناعات التعدينية والسبائك الحديدية وأول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، وتأسست عام 1957 لاستغلال رواسب المنجنيز في شبه جزيرة سيناء، وتم توسيع نطاق عملها ليشمل استكشاف واستغلال مصادر المعادن الاقتصادية الأخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمل السيليكا والكوارتز وخام المنجنيز، ولديها احتياطات كبيرة من الخامات التعدينية.

أوضحت البيانات، أن الشركة حققت 670 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى 2023-2024 وفق المؤشرات المبدئية، فيما ربحت 204 ملايين جنيه أرباح.