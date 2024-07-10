شكرا لقرائتكم خبر عن لشركات السياحة.. تعرف على خدمات تقدمها الوزارة لاستخراج التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:

ـ استخراج ترخيص شركة سياحة. (الخدمة متوقفة بصفة مؤقتة بموجب القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2021).

ـ استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة. (الخدمة متوقفة بصفة مؤقتة بموجب القرار الوزاري رقم 247 لسنة 2022).

تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع.

بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع.

استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع.

إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع.

إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع.

تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر.

تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة.

الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية.

تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية.

تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة.

الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة.

الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة.

استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة.

تقديم إخطار بإخلاء طرف العاملين بشركة السياحة.