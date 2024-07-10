شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات يوم الثلاثاء.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعًا بواقع 4.56 نقطة، أو 0.08 %، ليصل إلى 5577.41 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 25.55 نقطة، أو 0.14%، مسجلًا 18429.29 نقطة عند الإغلاق.

في المقابل، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 51.83 نقطة، أو 0.13 %، لينهي التداول عند 39292.96 نقطة.