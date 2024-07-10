شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر إلى دول السوق العربية المشتركة تتجاوز مليار دولار فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

حققت الصادرات المصرية، إلى دول السوق العربية المشتركة ارتفاعا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري "يناير-مارس" 2024، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2023 وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت بيانات الجهاز، ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات لتصل إلى مليار و54 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 872 مليون و691 ألف دولار في الربع المناظر له العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 182 مليون و164 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن ليبيا جاءت في صدارة قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية حلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 492 مليون و38 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري، بينما كانت نحو 354 مليون و678 ألف دولار في الربع السابق له عام 2023، بزيادة بلغت نحو 137 مليون و360 ألف دولار، يليها العراق وحازت على صادرات مصرية قيمتها 194 مليون و72 ألف دولار بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 167 مليون و884 ألف دولار في الربع السابق له عام 2023، بزيادة بلغت نحو 26 مليون و188 ألف دولار.

وأضافت البيانات، أن قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية ضمت أيضا الأردن، واستقبلت صادرات بقيمة بلغت 211 مليون و191 ألف دولار في الربع الأول من العام الجارى، مقابل 172 مليون و373 ألف دولار في الربع السابق من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 38 مليون و818 ألف دولار، بينما بلغت الصادرات إلى سوريا نحو 71 مليون و518 ألف دولار بالربع الأول من عام 2024، مقابل 69 مليون و952 ألف دولار بالربع المناظر عام 2023، بزيادة بلغت مليون و566 ألف دولار.