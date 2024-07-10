شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبيض فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في مصر، استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 لتسجل أسعار الفراخ نفس مستويات أمس عند 75 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 85 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة، أنه فيما يتعلق بأسعار البيض فقد سجل مستويات 142 جنيها للأبيض و 147 للأحمر و 137 جنيها للبلدي تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بزيادة 15 إلى 20 جنيها بحسب المحافظة .

وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط بحوالي 20 جنيهات في المزارع من مستويات 95 إلي 75 جنيها بالتزامن مع زيادة الإنتاجية لدى المزارع.