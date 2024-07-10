سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-7-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "تليجراف مصر" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 10-7-2024، في البنوك المصرية.

تحدد سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.02 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي مستوى 47.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر مستوى 47.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي إلى 47.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

ناهز سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.

تحدد سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 47.06 جنيه للشراء، و48.16 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.