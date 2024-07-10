شكرا لقرائتكم خبر عن «الرشيد» تحصل على رخصة تعدين في الرياض من وزارة الصناعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه على رخصة تعدين (منجم السيليكا عالي النسبة) صادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن موقع الرخصة بمنطقة الرياض، وأصدرت بتاريخ أمس، فيما تنتهي في 8 يوليو 2044، وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.6 مليون م2.

وتأتي هذه الرخصة لتعزز من قدرات الشركة التشغيلية وتدعم خططها في زيادة طاقاتها الإنتاجية. سيتم الإعلان عن التطورات التي تخص هذه الرخصة والأثر المالي الناتج عنها في حينه.