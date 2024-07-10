شكرا لقرائتكم خبر عن «عناية» تحصل على الموافقة لإعادة التأهيل لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبدأ إعادة التأهيل من تاريخ 22/07/2024 م وتنتهي بتاريخ 21/07/2025م

أخبار متعلقة «الرشيد» تحصل على رخصة تعدين في الرياض من وزارة الصناعة مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني استلامها موافقة هيئة التأمين على إعادة تأهيل الشركة لمدة سنة واحدة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبدأ إعادة التأهيل من تاريخ 22/07/2024 م وتنتهي بتاريخ 21/07/2025م