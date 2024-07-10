الاقتصاد

«عناية» تحصل على الموافقة لإعادة التأهيل لمدة عام

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عناية للتأمين التعاوني استلامها موافقة هيئة التأمين على إعادة تأهيل الشركة لمدة سنة واحدة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبدأ إعادة التأهيل من تاريخ 22/07/2024 م وتنتهي بتاريخ 21/07/2025م

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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