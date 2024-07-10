شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: 5.7 مليار جنيه صادرات الشركات التابعة فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن إجمالى صادرات الشركات التابعة بنهاية يونيو 2024 بلغت نحو 5.736 مليار جنيه بزيادة نحو 300 مليون جنيه عن صادرات العام الماضي 2023.

وأشار إلى أن الصادرات من أهم الملفات في القابضة، وهناك مساعى لزيادتها بنسب مقبولة سنويا؛ لدعم الاقتصاد الوطني.

وقال لـ ”الخليج 365”، أن أبرز صادرات الشركات التابعة عبارة عن اسمدة وكيماويات وسبائك وملح للعديد من دول العالم ، موضحا ان شركة الصناعات الكيماوية كيما تتصدر الشركات التابعة من حيث الصادرات وتبلغ 4.7 مليار جنيه من الأسمدة والكيماويات التي تنتجها مصانع كيما والتي تحظى بجاذبية عالمية.

وأشار الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة للصناعات الكيماوية، إلى أن خطة الشركة تستهدف تعظيم الصادرات جنبا إلى جنب مع توطين الصناعة، وبالتالي زيادة الصادرات أيضا، في إطار سياسية الدولة للوصول بالصادرات ل 145 مليار دولار بحلول 2030.

وأضاف أن شركة النصر للأسمدة بالسويس نجحت في تصدير منتجات بنحو 700 مليون جنيه، وبزيادة أكثر من 200 مليون جنيه عن عام 2023 ،وهو ما دفع إلي تحسن مؤشرات الشركة بشكل كبير وتحقيق أرباح جيدة جدا.

وحول صادرات بقية الشركات أشار إلى أن شركة مصر لصناعة الكيماويات، صدرت بنحو 57.4 مليون جنيه فيما صدرت شركة النصر للملاحات بنحو 80 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمصانع سيناء للمنجنيز في منطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء كشف، أن المصانع صدرت بنحو 187.2 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024 وبزيادة نحو 95 مليون جنيه عن صادرات عام 2023 .