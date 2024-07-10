شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يستهل تعاملات اليوم عند 3210 جنيهات للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر ثبات ملحوظ عند نفس مستويات سعر إغلاق السوق أمس عند 3210 جنيهات للجرام بدون إضافة مصنعية، فيما سجلت أعيرة الذهب المتداولة في الأسواق ثباتا ملحوظا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3669 جنيها.

عيار 21 يسجل 3210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2751 جنيها.

عيار 14 يسجل 2140 جنيها.

الجنيه الذهب 25680 جنيها.

أسعار الذهب أمس

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا، أمس الثلاثاء، لتعوض بذلك بعض الخسائر التي تكبدتها خلال جلسة الأمس التي شهدت انخفاضا كبيرا في سعر الذهب بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، بينما تترقب الأسواق حالياً اليوم الأول من شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2359 دولار للأونصة وهو نفس سعر افتتاح جلسة اليوم، بينما قد سجل أعلى مستوى عند 2368 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 1.4% مسجلاً أدنى مستوى عند 2351 دولار للأونصة.