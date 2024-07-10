شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 10-7-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 10-7-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.18جنيه للشراء، و13.19جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.28جنيه للشراء، و13.19جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.18 جنيه للشراء.

13.19جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.28جنيه للشراء.

13.19جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.19جنيه للشراء.

13.21جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.28جنيه للشراء.

13.21جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.26جنيه للشراء.

13.19جنيه للبيع.



