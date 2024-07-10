شكرا لقرائتكم خبر عن «علم» توقع اتفاقية مع وزارة الداخلية و«سدايا» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقية لا تتضمن مبلغ إجمالي ثابت.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات المنتجات والخدمات المشمولة بهذه الاتفاقية لعام 2023م شكلت ما يقارب نسبة 42% من إجمالي إيرادات الشركة وفقا للقوائم المالية المدققة لنفس العام.

وأوضحت أن الاتفاقية تحل محل اتفاقيات سابقة ويحصل أطراف الاتفاقية على نسبة من إيراد المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمن الاتفاقية بهدف تمكين الشركة من تطوير وتقديم عدد من المنتجات والخدمات وفق شروط وأحكام الاتفاقية.

وأشارت إلى أن مدة العقد 10 سنوات تبدأ من تاريخ 01-01-2024م، فيما سيكون للاتفاقية أثر إيجابي على إيرادات الشركة خلال مدة سريانها إذ أنها قد تؤدي إلى التوسع في تطوير المنتجات أو الخدمات ذات العلاقة بالاتفاقية. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة عِلم اتفاقية تطوير موارد البيانات مع كل من وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بهدف تمكين الشركة من تطوير وتقديم عدد من المنتجات والخدمات وفق شروط وأحكام الاتفاقية.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقية لا تتضمن مبلغ إجمالي ثابت.وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات المنتجات والخدمات المشمولة بهذه الاتفاقية لعام 2023م شكلت ما يقارب نسبة 42% من إجمالي إيرادات الشركة وفقا للقوائم المالية المدققة لنفس العام.وأوضحت أن الاتفاقية تحل محل اتفاقيات سابقة ويحصل أطراف الاتفاقية على نسبة من إيراد المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمن الاتفاقية بهدف تمكين الشركة من تطوير وتقديم عدد من المنتجات والخدمات وفق شروط وأحكام الاتفاقية.وأشارت إلى أن مدة العقد 10 سنوات تبدأ من تاريخ 01-01-2024م، فيما سيكون للاتفاقية أثر إيجابي على إيرادات الشركة خلال مدة سريانها إذ أنها قد تؤدي إلى التوسع في تطوير المنتجات أو الخدمات ذات العلاقة بالاتفاقية.