شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب قراءة للتضخم في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، وسط ترقب المستثمرين إلى قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 2367.79 دولاراً للأوقية, فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% مسجلة 2374.10 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.89 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.55 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.1% لتبلغ 981.37 دولاراً.

