الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب قراءة للتضخم في أمريكا

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وكالات - سنغافورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، وسط ترقب المستثمرين إلى قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 2367.79 دولاراً للأوقية, فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% مسجلة 2374.10 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.89 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.55 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.1% لتبلغ 981.37 دولاراً.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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