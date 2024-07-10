شكرا لقرائتكم خبر عن 2.9 % انخفاضا بالرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الصناعة التحويلية

ارتفاع على أساس شهري

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء، عن انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9% خلال شهر مايو 2024م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، متأثرًا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.وقال تقرير صادر عن الهيئة: إن نظرا للأهمية النسبية لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر، فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي.بحسب التقرير فإن نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بلغت الأهمية النسية لهما 35 و2.8% على التوالي، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69%.وارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% مقارنة بشهر أبريل السابق.وانخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مايو 2024م بنسبة 9.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، إذ خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو من العام الحالي.وبالمقارنة مع شهر أبريل 2024م يلاحظ ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.1%.ووفقا للتقرير فإن مقارنة بشهر مايو من العام السابق ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 8.2 % مدعومًا بارتفاع نشاط صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع المنتجات الغذائية وارتفع كل منهما بنسبة 10.0% و15.6% على التوالي.وسجل نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة انخفاضا سنويًا بنسبة 2.1%.أما على صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية فتشير النتائج الأولية إلى ارتفاعه بنسبة 0.8% مدعومًا بارتفاع نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 0.1% يليه كلمن نشاط صنع المنتجات الغذائية، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.9% و0.9% على التوالي.وانخفض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.4%.وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بنسبة 6.6%.وبحسب التقرير سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا بنسبة 0.2%، وذلك مقارنة بشهر مايو من العام السابق.وعند المقارنة بشهر أبريل 2024م، يلاحظ ارتفاع المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 20.8%، و2.2% على التوالي.وانخفض الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر مايو 2024م بنسبة 8.4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، متأثرا بانخفاض إنتاج النفط خلال تلك الفترة.وارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 12.8 %ـ مدعومًا بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، فيما عدا أنشطة المياه.من جانب آخر فقد ظل الرقم القياسي للأنشطة النفطية مستقراً مقارنة بشهر أبريل 2024م في حين ارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.0%.